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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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النخالة: نطالب قوى شعبنا بتحمل مسؤولياتها وتجاوز الخلافات ولنتوحد تحت راية فلسطين
النخالة: المسجد الأقصى يدنس صباح مساء وتنفق المليارات من حولنا في قاعات الميسر
النخالة: سنستمر بالقتال حتى تستفيق أمتنا وتستيقظ النخوة العربية التي ورثناها من تاريخنا الطويل
النخالة: بسبب التودد إلى الاحتلال الاسرائيلي تزداد جرائمه ويخرج علينا غلاته ليمعنوا في قتلنا
النخالة: من المحزن أن نرى من يتودد إلى الاحتلال ويتقرب منه فيما يملأ دمنا الأرض
النخالة: من المحزن أن نرى من يتودد إلى الاحتلال ويتقرب منه فيما يملأ دمنا الأرض
النخالة: مجاهدونا يفتحون ثغرة في جدار اوهام المشروع الاسرائيلي بالسيطرة على الضفة الغربية وتهويدها
النخالة: اذا اردنا حريتنا وتحرير فلسطين فعلينا ان نكمل طريق الشهداء فهي التي تمنحنا الحياة
المتحدث باسم حماس حازم قاسم: جنين ستبقى خزان الثورة وجرائم الاحتلال لن تكسرها.. جرائم الاحتلال لن توقف نضال شعبنا بل ستزيده اصرارا على مقاومة هذا المحتل
العلاقات الاعلامية بحزب الله تعليقا على تصريحات الوزير باسيل: لبنان أحوج ما يكون للتواصل والحوار والنقاش الداخلي للخروج من ازماته الصعبة.. يبقى حرصنا على الصداقة والاصدقاء هو الحاكم على تعاطينا مع اي رد فعل
النخالة: المسجد الأقصى يدنس صباح مساء وتنفق المليارات من حولنا في قاعات الميسر
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش
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