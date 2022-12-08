محافظ ذي قار یصدر توجيهات هامة لشرطة بشأن المظاهرات في المحافظة

العالم-العراق

وقال الغزي في بيان ، ان :"التوجيهات الجديدة جاءت تاكيدا لتوجيهات سابقة كان قد الزم بها الاجهزة الامنية في المحافظة والمتضمنة ضرورة التعامل المهني مع اية تظاهرة في المحافظة وعدم استخدام الرصاص الحي بتفريق المتظاهرين باي حال من الاحوال".

كما وجه الغزي، بـ"اعداد خطة امنية واضحة لحماية المؤسسات والمواطنين اثناء التظاهرات وبدون اللجوء الى القوة المفرطة او الرصاص الحي"، مؤكداً ان "تلك التوجيهات من شانها تعزيز الامن والامان وتوفير الحماية لكل ابناء المحافظة فضلا عن الحفاظ على السلم الاهلي فيها".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بقطع جسر الزيتون وتقاطع البهو، من قبل متظاهرين في محافظة ذي قار.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "متظاهرو الناصرية أقدموا على قطع جسر الزيتون وتقاطع البهو بالإطارات المحترقة وذلك على خلفية أحداث الأمس".



ويوم أمس، مصدر أمني أفاد، بوفاة شخصين وإصابة 17 آخرين في تظاهرات بمحافظة ذي قار، تطالب بتوفير الخدمات واقالة المحافظ.

وكان وزير الداخلية عبد الامير الشمري قد وجه يوم امس باستبدال قائد شرطة ذي قار الفريق الركن سعد حربية وتكليف العميد مكي شناع بدلا عنه .