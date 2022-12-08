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السيد الحوثي.. استقلال البلاد ومبادئنا غير قابلة للتنازل

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

اكد السيد عبدالملك الحوثي قائد حركة انصارالله ان اليمنيين مصرون على خيار التحرر والاستقلال وانهم لن يقبلوا أن يتحكم المحتلون بالوضع السياسي في اليمن وأن ينهبوا ثرواته.

العالم - المشهد اليمني

شدد السيد الحوثي على انه لا يمكن أن يقبل اليمنيون بأن يكون اليمن محتلا وان يأتي الأمريكي والبريطاني والإماراتي والسعودي ويضع قواعده فيه وأينما يريد.

كما اكد ان اليمنيين جاهزون للتصدي للأعداء إذا عادوا للتصعيد وانهم سيتحركون بما هو أكبر من كل المراحل الماضية.

هذا بينما كشفت وسائل اعلام يمنية عن توقف المفاوضات لوقف الحرب وقال وزير الخارجية اليمني السابق ابوبكر القربي ان المفاوضات توقفت عقب خلافات حول قضايا متعددة منها توزيع موارد الدولة وصرف المرتبات وتأخر مفاوضات الحل السياسي ونتيجة للوجود العسكري الدولي في المطارات والجزر اليمنية محذرا من عودة المعارك مضيفا ان هذا يستدعي تحركا امميا سريعا لمنع تداعياته.

فماذا تعني تاكيدات السيد عبدالملك الحوثي؟ وهل بالفعل وصلت المفاوضات الى طريق مسدود؟ وماذا عن عرقلة الاتفاق السياسي من قبل واشنطن؟

هذه الاسئلة وغيرها ناقشها برنامج "المشهد اليمني" في أحدث حلقاته مع عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله حزام الاسد، والاعلامي اليمني محمد الزيدي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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