الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيوخ الأمريكي يستعد للتصويت على وقف الدعم العسكري السعودي باليمن

الشيوخ الأمريكي يستعد للتصويت على وقف الدعم العسكري السعودي باليمن
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الأمريكي “بيرني ساندرز” إن المجلس “يتجه خلال الأسبوع المقبل إلى "التصويت على قرار سلطات الحرب، الذي يهدف إلى وقف الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن".

العالم- السعودية

ونقلت صحيفة “ذا إنترسبت” الأمريكية، عن مراقبين قولهم إن الحالة الآن مهيئة لتمرير القانون داخل مجلس الشيوخ، بعد سيطرة الديمقراطيين عليه، وتردي العلاقات بين الإدارة الأمريكية والسعودية بسبب ملفي خفض إنتاج النفط لرفع أسعاره، وموقف الرياض من الحرب الروسية على أوكرانيا.

واعتبر المراقبون أن القرار المرتقب سيرسل إشارة إلى السعودية بأنها لا تملك حرية التصرف لاستئناف الأعمال العدائية في اليمن، على الرغم من مواقف إدارة “بايدن” الأخيرة، والتي كانت “استرضائية” للمملكة.

وقالت الصحيفة إن قرار سلطات الحرب له امتياز خاص في مجلس الشيوخ، ما يعني أنه يمكن طرحه للتصويت دون الحاجة إلى موافقة قيادة المجلس، بمجرد انقضاء فترة زمنية معينة، وفي تلك المرحلة، يكون القرار قد تم إنضاجه داخل المجلس، وهو ما يبدو أنه قد حدث مع “ساندرز” الذي يحضر له من قبل فترة العطلات.

وردا على سؤال عما إذا كان “ساندرز” يتوقع الحصول على الأصوات لتمرير القرار ، قال الأخير: “أعتقد أننا نفعل ذلك، نعم”.

وكان الكونجرس قد مرر في عام 2019 بالفعل قرار صلاحيات الحرب لمنع دعم السعودية عسكريا في اليمن، لكن الرئيس السابق “دونالد ترامب” استخدم حق النقض ضده.

روابط ذات صلة

الكونغرس الأمريكي يلغي شروطا تحظر بيع مقاتلات F-16  لتركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حسن علي راشد..مراهق بحريني معتقل منعه النظام من اكمال دراسته

شاهد بالفيديو.. نظرات الوداع والحوار الأخير لوالدين الشهــيد مجاهد النجار بعد ارتقائه

السوداني يلتقي السيسي على هامش القمة العربية الصينية في الرياض

ناشطة مقدسية: عندما ترفعون علمنا فهذا يعني لنا الكثير

لقاء مخزي بين سفير الإمارات ورئيس حزب ديني صهيوني متطرف

اعلامي عربي لابن سلمان: تمسك بحبل الله قبل حبل امريكا والصين