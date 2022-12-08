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الصحة الفلسطينية: إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب عابود شمال غرب رام الله ووصفت جراحهما بالمتوسطة والمستقرة

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

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