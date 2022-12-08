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شاهد ماذا يفعل مليشيات الانتقالي في شوارع "سيئون" اليمنية

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

اغلقت مليشيا الانتقالي المدعوم اماراتيا الخميس شوارع رئيسية في مدن وادي حضرموت (شرقي اليمن) ضمن برنامج تصعيدي ضد حكومة المرتزقة المدعوم سعوديا.

العالم- اليمن

وقال شهود عيان، إن مناصرين للانتقالي قاموا بإغلاق عدداً من شوارع مدن سيئون وتريم والقطن وأجبروا المواطنين على غلق محلاتهم التجارية.

وأضافوا أن عناصر الانتقالي قامت بوضع أحجار وكتل اسمنتية في الشوارع الرئيسية وأحرقت إطارات السيارات ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وكان ما يسمى بـ"شباب الغضب" التابع للانتقالي قد أعلن في وقت سابق عن عزمه تدشين برنامج تصعيدي بدءاً من اليوم الخميس يهدف إلى تعطيل عمل المؤسسات والقطاع الخاص، للمطالبة بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت.

ويأتي تصعيد الانتقالي بعد يومين من إصدار رئيس ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي قراراً عسكرياً بتعيين العقيد عامر بن حطيان أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى بدلاً عن العميد يحي أبو عوجاء، وتعيين العقيد الركن ناصر صالح محمد حسين الوادعي أركان حرب اللواء ١٣٥ مشاة.

وعقب سيطرة قواته على شبوة في أغسطس الماضي، كثف المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، من تحركاته للسيطرة على مديريات وادي حضرموت والمطالبة بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى منها، وذلك ضمن مساعيه لإخضاعها بالقوة للمشروع الانفصالي.

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