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لقاء مخزي بين سفير الإمارات ورئيس حزب ديني صهيوني متطرف

لقاء مخزي بين سفير الإمارات ورئيس حزب ديني صهيوني متطرف
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف في الكيان الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش أنه التقى السفير الإماراتي لدى تل أبيب محمد آل خاجة.

العالم- اليمن

وحسب وسائل إعلام عبرية عقد اللقاء في مكتب سموتريتش في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان).

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سموتريتش وآل خاجة تحدثا حول العلاقات بين الطرفين، وعن دفع التطبيع مع دول أخرى في المنطقة.

ويأتي اللقاء عقب أيام قليلة من اللقاء المثير للجدل الذي جمع آل خاجة مع زعيم حزب قوة يهودية المتطرف إيتمار بن غفير.

وحضر بن غفير حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة الإمارات في تل أبيب، الخميس الماضي، فيما لم يشارك رئيس حكومة الإحتلال، يائير لبيد، ولم يتحدث خلاله أي وزير صهيوني.

ووقعت الإمارات والبحرين في 13 أغسطس (آب) 2020 اتفاقية مخزئة لتطبيع علاقاتهما مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وانضم المغرب والسودان بعد ذلك إلىهما في كانون الأول/ديسمبر 2020 وكانون الثاني/يناير 2021 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي كان ينظر لبعض الدول العربية كبقرة حلوب وأعلن ذلك بوضوح.

وجاء هذا التطبيع وسط رفض شعبي كبير لما سحقت بعض الانظمة العربية القضية الفلسطينية لتبقى جاثمة على كرسي الحكم.

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