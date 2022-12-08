ناشطة مقدسية: عندما ترفعون علمنا فهذا يعني لنا الكثير

العالم ـ فلسطين

وأضافت: يقولون أننا تعودنا أنه كل يوم عندنا شهيد، لا لم نتعود. نحن نريد أن نعيش. نحن نحب أن نعيش. نعيش و تحيا فلسطين.

ورفع لاعبو منتخب المغرب علم فلسطين، في غمرة احتفالاتهم بالتأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم 2022 في قطر، وذلك تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفضا لاتفاقيات التطبيع التي وقعتها حكومة بلادهم مع الكيان الاسرائيلي.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بعد فوزه على منتخب إسبانيا في ضربات الترجيح وتأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم. لكن الفرحة ليست فقط في تأهل فريق عربي ومسلم.. الفرحة الأكبر كانت في أن فلسطين كانت حاضرة في فوز المغرب وفي احتفالات اللاعبين بعد التأهل.

علم فلسطين كان حاضرا في الملعب كما في كل المباريات.. والرسالة الأهم: قد تطبع الحكومات، لكن الشعوب ما زالت تعرف أين الطريق الصحيح وأين تشير البوصلة.