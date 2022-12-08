شاهد.. لا خيار امام ابناء الشعب اليمني سوى التصدي للعدوان

العالم - خاص بالعالم

وقال الاسدي في حديث لبرنامج "المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن منتهى التوجهات الاميركية البريطانية الفرنسية التي تتزعم العدوان على الشعب اليمني باتت جلية على الرأي العام.

وأكد عضو المكتب السياسي في حركة انصار الله ان مسار المقاومة مسار واضح وهو المقاومة، لان كل الطرق أصبحت مسدودة من قبل الجانب الاميركي والفرنسي والبريطاني وهم يقودون ادواتهم الاقليمية والمحلية في هذا المسار.

وشدد الاسدي على أن لا خيار ولا سبيل لابناء الشعب اليمني للخلاص والتحرر وانتزاع السيادة والكرامة من العدوان سوى التصدي والمواجهة والمقاومة، لأن وضعية لا حرب ولا سلم تخدم الطرف الاميركي، سواء على مستوى المنطقة او على مستوى العالم في ظل ما يشهده العالم جراء الحرب في اوكرانيا.

ولفت الى أن أميركا تسعى الى ارساء قواعدها العسكرية المباشرة وغير مباشرة عن طريق ادواتها الخارجية (الامارات والسعودية) و المحلية من أجل ترسيخ الوجود الاسرائيلي في المياه اليمنية.

اوضح عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله، أن التواجد الاميركي في اليمن لاسيما في الجانب العسكري والمجتمعي بعيداكل البعد عن جبهات القتال وهذا ما فضح اهداف الاميركية من العدوان على اليمن.

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