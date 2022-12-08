الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قيادي في حركة انصار الله:

شاهد.. لا خيار امام ابناء الشعب اليمني سوى التصدي للعدوان

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي في حركة انصار الله حزام الاسدي، أن لا خيار امام ابناء الشعب اليمني في التصدي للعدوان سوى المقاومة.

العالم - خاص بالعالم

وقال الاسدي في حديث لبرنامج "المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن منتهى التوجهات الاميركية البريطانية الفرنسية التي تتزعم العدوان على الشعب اليمني باتت جلية على الرأي العام.

وأكد عضو المكتب السياسي في حركة انصار الله ان مسار المقاومة مسار واضح وهو المقاومة، لان كل الطرق أصبحت مسدودة من قبل الجانب الاميركي والفرنسي والبريطاني وهم يقودون ادواتهم الاقليمية والمحلية في هذا المسار.

وشدد الاسدي على أن لا خيار ولا سبيل لابناء الشعب اليمني للخلاص والتحرر وانتزاع السيادة والكرامة من العدوان سوى التصدي والمواجهة والمقاومة، لأن وضعية لا حرب ولا سلم تخدم الطرف الاميركي، سواء على مستوى المنطقة او على مستوى العالم في ظل ما يشهده العالم جراء الحرب في اوكرانيا.

ولفت الى أن أميركا تسعى الى ارساء قواعدها العسكرية المباشرة وغير مباشرة عن طريق ادواتها الخارجية (الامارات والسعودية) و المحلية من أجل ترسيخ الوجود الاسرائيلي في المياه اليمنية.

اوضح عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله، أن التواجد الاميركي في اليمن لاسيما في الجانب العسكري والمجتمعي بعيداكل البعد عن جبهات القتال وهذا ما فضح اهداف الاميركية من العدوان على اليمن.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

فيديو يوثق جرائم مرتزقة الامارات بحق الاسراء في اليمن

ضيف الله الشامي: أننا في اليمن لا نتفاوض مع الأرجل بل نناطح الرؤوس

'العدوان قتل أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة يمنية'.. 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حسن علي راشد..مراهق بحريني معتقل منعه النظام من اكمال دراسته

شاهد بالفيديو.. نظرات الوداع والحوار الأخير لوالدين الشهــيد مجاهد النجار بعد ارتقائه

السوداني يلتقي السيسي على هامش القمة العربية الصينية في الرياض

ناشطة مقدسية: عندما ترفعون علمنا فهذا يعني لنا الكثير

لقاء مخزي بين سفير الإمارات ورئيس حزب ديني صهيوني متطرف

اعلامي عربي لابن سلمان: تمسك بحبل الله قبل حبل امريكا والصين