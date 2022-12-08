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السوداني يلتقي السيسي على هامش القمة العربية الصينية في الرياض

السوداني يلتقي السيسي على هامش القمة العربية الصينية في الرياض
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.

العالم-العراق

وذكر بيان لمكتبه، انه :"جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد، والتداول بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد السوداني "حرص العراق على إدامة العلاقات مع محيطه العربي والإقليمي، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي في كل ما من شأنه أن يعزز الجهود الحثيثة الرامية إلى تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين وباقي شعوب المنطقة".

من جانبه، أشار الرئيس المصري، الى "تطلع مصر إلى توطيد مسار العلاقات الثنائية نحو المزيد من التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية"، مبينا "دور العراق الريادي في المنطقة، وجهوده في تعزيز أسس الأمن والاستقرار، بما يسهم في ازدهار شعوبها".

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