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وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي: طهران تعارض استمرار الحرب بما في ذلك اوكرانيا

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

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