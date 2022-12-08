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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير الخارجية الفنلندي يعرب عن تقديره لدور ايران البناء في استضافة اللاجئين الافغان مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع طهران بهذا الشأن
وزير الخارجية الفنلندي مع امير عبداللهيان آخر تطورات مفاوضات الغاء الحظر مؤكدا مرة اخرى موقف بلاده الداعم لاحياء الاتفاق النووي
وزير الخارجية الفنلندي مع امير عبداللهيان آخر تطورات مفاوضات الغاء الحظر مؤكدا مرة اخرى موقف بلاده الداعم لاحياء الاتفاق النووي
وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي: ارسال اسلحة اميركية واوروبية بشكل غير محدود الى اوكرانيا قد جعل الموقف اكثر تعقيدا
وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي: طهران تعارض استمرار الحرب بما في ذلك اوكرانيا
الصحة الفلسطينية: تم إبلاغنا من الشؤون المدنية باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب عابود شمال غرب رام الله
الصحة الفلسطينية: إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب عابود شمال غرب رام الله ووصفت جراحهما بالمتوسطة والمستقرة
مصادر فلسطينية عن الاعلام العبري: استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة عابود غرب رام الله
النخالة: نطالب قوى شعبنا بتحمل مسؤولياتها وتجاوز الخلافات ولنتوحد تحت راية فلسطين
النخالة: المسجد الأقصى يدنس صباح مساء وتنفق المليارات من حولنا في قاعات الميسر
وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي: ارسال اسلحة اميركية واوروبية بشكل غير محدود الى اوكرانيا قد جعل الموقف اكثر تعقيدا
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش
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