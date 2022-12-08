قوة القانون لردع المجرمين والمخربين في ايران والمحاولة الإنقلابية في ألمانيا

العالم - بانوراما

وكان المجرم قد اعترف بتلقيه وعودا مالية مقابل الاعتداء على رجال الأمن.

ويستضيف البرنامج في المحور الأول من البرنامج من طهران الخبير في الشؤون الاستراتيجية هادي محمدي.

وفي المحور الثاني.. تتوقع السلطات الألمانية تنفيذ المزيد من الاعتقالات والمداهمات في الأيام المقبلة على صلة بجماعة يمينية متطرفة متهمة بانها كانت تستهد لقلب نظام الحكم في البلاد.

واوضحت السلطات انها حددت هوية المزيد من الأشخاص الذين لم تتأكد بعد من صلتهم بالجماعة. وعثرت الشرطة خلال المداهمات على معدات تتنوع بين سترات واقية وأقواس وسهام وبنادق وذخيرة.

حيث ويستضيف البرنامج في المحور الثاني من البرنامج الباحث السياسي عبد المسيح الشامي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

