شاهد.. هذا ما تريده اميركا من سلام في اليمن!

العالم - خاص بالعالم

وقال الزيدي في حديث لبرنامج "المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن تحالف العدوان يجر الامور الى منحى بعيد تماما عن السلام وعن الهدنة بمعناها الحقيقي في اليمن.

أكد الزيدي أن التصعيد الحاصل اليوم في اليمن من قبل تحاف العدوان، سواء في شقه الاقتصادي البارز وهو الورقة الاكثر حضورا في هذه المرحلة، أو على المستوى العسكري حيث هناك الكثير من الخروقات للهدنة هدنةالتي كانت قائمة، يشير الى عدم وجود نوايا حقيقة نحو مسار السلام الحقيقي في اليمن من قبل العدوان.

واوضح الاعلامي اليمني، أن هناك مسار ضاغط وتوزيع للادوار الاميركية والفرنسية وبريطانية ولسعودية والاماراتية والهدف منها فرض تنازلات على صنعاء وعلى الشعب اليمني الصامت على مدى ثمان سنوات من العدوان الحصار.

وأكد الزيدي، أن طرف الاميركي لايريد هدنة حقيقية في اليمن بل يريد سلاما على مقاس مصالحه حيث ياخذ لا يكون في اليمن لا سلام ولاحرب.

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