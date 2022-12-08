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حرس الثورة: تفكيك خلية مناوئة في أردبيل شمال غربي إيران

حرس الثورة: تفكيك خلية مناوئة في أردبيل شمال غربي إيران
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت دائرة استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران تفكيك خلية تابعة للزمر المناوئة للثورة الإسلامية في محافظة أردبيل شمال غربي البلاد والقبض على 3 عناصر فيها.

العالم - إيران

وجاء في البيان الصادر عن دائرة استخبارات حرس الثورة اليوم الخميس، أن هذه الخلية أقدمت على تأسيس مجموعات عديدة لاستهداف الأمن القومي وتخريب الممتلكات العامة والعسكرية باستخدام قنابل الكوكتيل مولوتوف، وإضرام النار فيها.

وأعلن البيان أن: القوات الباسلة المنتسبة إلى دائرة استخبارات الحرس الثوري، تمكنت من خلال عمليات رصد وتتبع استخباري وسيبراني، أن تلقي القبض على عناصر الخلية الثلاثة في مدينة أردبيل.

ولفت البيان إلى أن الخلية المشار إليها، خططت فضلا عن القيام بأعمال تخريبية، لإنشاء حسابات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأخبار كاذبة وتشويش وتضليل الرأي العام وتوجيه الاضطرابات في البلاد.

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