الغرب ومسؤولية ارتفاع المخاطر من نشوب صراع عالمي... مخاوف من شحة إمدادات الطاقة في الغرب

العالم - بانوراما

وعلى خلفية الحرب في أوكرانيا اعلن مسؤول السياسة الخارحية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ان المخزون الاحتياطي للأسلحة الأوروبية المرسلة إلى أوكرانيا قد نفد.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما شهدته العديد من المدن الفرنسية طوابير على محطات الوقود، فيما شهدت العاصمة باريس انقطاعا في التيار الكهربائي.

فيما دعا الرئيس الفرنسي ايماونيل ماكرون، المواطنين الى الهدوء والتحلي بالمسؤولية وذلك من أجل وضع حد للازمة.



وفي المانيا دعت التيارات اليمينية، الى الخروج بتظاهرات احتجاج على سياسة الحكومة األلمانية تجاه أزمتي الطاقة والتضخم.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.