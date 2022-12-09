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بوتين: من استهدف جسر القرم هو البادئ بضرب البنية التحتية

بوتين: من استهدف جسر القرم هو البادئ بضرب البنية التحتية
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لكن الضربات الأولى جاءت ممن ضربوا جسر القرم.

العالم - روسيا

وأضاف الرئيس الروسي في اجتماع مع "أبطال روسيا" يوم الخميس في الكرملين، "الآن هناك الكثير من اللغط حول هجماتنا على البنية التحتية للطاقة في دولة مجاورة. نعم، نحن نقوم بذلك. ولكن من بدأها؟ من الذي ضرب جسر القرم؟ من فجّر خطوط الكهرباء لمحطة الطاقة النووية في كورسك.. من الذي لا يزود دونيتسك بالمياه .. إن مدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة هي عمل إبادة جماعية. لم يقل أحد عنها كلمة واحدة في أي مكان... صمت مطبق".

وشدد بوتين على وعده بأن يبذل كل شيء من أجل حماية الناس، "قلت إن الوطن الأم هو أولا وقبل كل شيء الناس، وعلينا أن نتذكر ذلك دائما. أولا وقبل كل شيء، نحن نفعل كل شيء من أجل الناس، لحمايتهم. ويجب أن نثق بأننا نفعل ذلك بكرامة ونفعل ذلك.. لأن بلادنا والأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية يفهمون أننا الأمل الأخير لهم".

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بوتين: من استهدف جسر القرم هو البادئ بضرب البنية التحتية