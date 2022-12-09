الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول أميركي متفائل بمستقبل افضل للبنان

مسؤول أميركي متفائل بمستقبل افضل للبنان
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

وصف مساعد وزير الخارجية الاميركي السابق مدير مركز ويلسون للدراسات في واشنطن ديفيد هيل، الوضع  في لبنان غير ميؤوس منه و قال انا متفائل بمستقبل افضل للبنان.

العالم_لبنان

وقال بعد لقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت أن اللقاء كان ايجابيا جدا مع رئيس مجلس النواب، وشرف لي أن التقيه كزيارة أولى الى بيروت كمواطن ومدير لمركز ويلسون في واشنطن بعد خدمة 34 عاما في الخارجية الاميركية وكما هو معلوم إن مركز ويلسون هو مركز مستقل يقوم بإعداد نقاشات وأبحاث وتنظيم حوارات مفتوحة في واشنطن حول جملة قضايا دولية وأن برنامج قسم الشرق الاوسط في المركز أطلق برنامجا حول لبنان وحول الموضوع الاقتصادي والبرنامج السياسي وأين موقع لبنان في المنطقة وكيف يبنى لبنان.

واشار، إلى أن هذه العناوين هي على طاولة المركز في واشنطن وكذلك دور الإغتراب في مستقبل لبنان، واضاف: أنا هنا اليوم لكي أسمع واتعلم لقد كنت هنا منذ سنة ولمست نوعا من الاسى حيال مجريات الوضع لكن أعلم ان الوضع غير ميؤوس منه، لبنان أنجز انتخابات نيابية وكذلك هو في طور القيام بإصلاحات مالية واقتصادية حيث ان الدعم الدولي جاهز للمساعده فور إنجازها، والمطلوب ان تتوافر إرادة سياسية لدى اللبنانيين لإتخاذ هذه الخطوات الضرورية لاعادة الثقة واذا ما توافرت هذه الارادة السياسية لدى اللبنانيين للتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات في لبنان والقطاع المالي اذا ما تضافرت هذه الجهود فأنا متفائل بمستقبل افضل للبنان.

روابط ذات صلة

بري: حجم الأعباء التي يتحملها لبنان جراء أزمة النازحين السوريين باتت كبيرة جدا

البرلمان اللبناني يخفق للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية

قبل بضعة أيام.. باسيل التقى بري سرا في 'عين التينة'

قلق الصهاينة على مستقبل الكيان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفاصيل مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا

مسؤول أميركي متفائل بمستقبل افضل للبنان

نائب وزير الخارجية اليمني يدعو أبو ظبي لتعديل سلوكها العدائي تجاه اليمن

حزب تركي يسعى للقاء الرئيس الأسد بتقديمه طلبا لخارجية بلاده

الكويت... بوادر تصعيد نيابي بعد تفاقم نقص الأدوية 

شاهد.. مرض نادر يجبر شابة سورية على الضحك حتى الإغماء