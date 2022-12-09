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حريق في أحد أكبر المجمعات التجارية شمالي موسكو والطوارئ الروسية تشتبه بأن الحريق عمل إجرامي

الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

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