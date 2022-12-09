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مونديال قطر 2022..

شاهد.. تاريخ بيليه الكروي اسطورة البرازيل

الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

يعد أديسون أرانتيس دوناسيمنتو بيليه اسطورة كرة القدم البرازيلية، بما خط اسم الكرة البرازيلية بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم.

العالم - خاص بالعالم

اللاعب الأسطوري بيليه حاليا يعاني من حالة مريضية، لهذا لاعبو المنتخب البرازيلي خلال المباراة السابقة ضمن مونديال قطر 2022 حملو لافتة في أيديهم، أخبرو هذا اللاعب صاحب الانجازات لبلدهم بانهم يتذكرونه.

وسيلعب المنتخب البرازيلي ضد كروايتا اليوم الجمعة ضمن منافسات افتتاح دور الثمانية من مباريات كأس العالم بقطر 2022.

وتقام المباراة بين منتخب البرازيل ومنتخب كرواتيا على أرض ملعب استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل منتخب البرازيل لدور الثمانية عقب فوزه على كوريا الجنوبية برباعية لهدف وحيد، فيما تأهل منتخب كرواتيا بعد الفوز على اليابان بركلات الترجيح.

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