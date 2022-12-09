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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: تم التعرف على هوية بعض الشهداء من خلال الحمض النووي ولم يتعرف على وهوية بعضهم
مراسل العالم: من المقرر أن يشيع معظم الشهداء في طهران وبعض المدن الايرانية
مراسل العالم: تم العثور على رفات الشهداء في محافظتي البصرة وميسان العراقيتين
تشييع رفات 111 شهيدا خلال الحرب المفروضة على ايران في مدنية أهواز
محمد إسلامي: مفتشو الوكالة الذرية أخذوا عينات من النفايات وقيل أنها كانت موقعا لأنشطة ايران النووية
رئيس منطمة الطاقة الذرية الايراني: اذا ما تم رفع الحظر عن ايران سنعود إلى الالتزام بالاتفاق النووي
حريق في أحد أكبر المجمعات التجارية شمالي موسكو والطوارئ الروسية تشتبه بأن الحريق عمل إجرامي
وزير الخارجية الفنلندي يعرب عن تقديره لدور ايران البناء في استضافة اللاجئين الافغان مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع طهران بهذا الشأن
وزير الخارجية الفنلندي مع امير عبداللهيان آخر تطورات مفاوضات الغاء الحظر مؤكدا مرة اخرى موقف بلاده الداعم لاحياء الاتفاق النووي
وزير الخارجية الفنلندي مع امير عبداللهيان آخر تطورات مفاوضات الغاء الحظر مؤكدا مرة اخرى موقف بلاده الداعم لاحياء الاتفاق النووي
تشييع رفات 111 شهيدا خلال الحرب المفروضة على ايران في مدنية أهواز
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش
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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-12-2022
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سوریا
فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.