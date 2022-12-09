القمة السعودية - الصينية تؤكد أهمية استقرار أسواق النفط العالمية

العالم - السعودية

وقال بيان مشترك صدر في ختام "القمة السعودية الصينية: "رحبت جمهورية الصين الشعبية بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين".



وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التعاون بين الصين والسعودية ساهم في الحفاظ على استقرار سوق النفط في العالم.



وأضاف الوزير، أن "السعودية والصين تسعيان لتعزيز التعاون في سلاسل إمداد الطاقة بإنشاء مركز إقليمي في المملكة للمصانع الصينية".



وأمس الخميس، وقع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ، في الرياض، "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين".



وأوضحت وكالة الانباء السعودية "واس" أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز استقبل الرئيس الصيني في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض بحضور ولي العهد.



وقالت، إنه "جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات".



وعقب ذلك، وقع الملك السعودي والرئيس الصيني اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.