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مراسل العالم: من المقرر أن يشيع معظم الشهداء في طهران وبعض المدن الايرانية 

الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-12-2022