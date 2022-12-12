في الشتاء.. لا تهمل هذه الأطعمة الحمراء

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وتعتبر هذه الأطعمة مصدرًا للعديد من الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان، خاصة فيتامين سي الذي يوجد بها بتركيز عالي، إضافة للمعادن ومركبات الفلافونويد التي تحمي الجسم من ضرر الجذور الحرة، ومجموعة كبيرة من المواد المغذية التي تساعد في تكوين الدم وتقويته.

ويساعد تناول الأطعمة الحمراء الشتوية على تقوية وتعزيز المناعة إضافة إلى أنها تحمي الحمض النووي من التلف التأكسدي الضار.

أهم الأطعمة الحمراء في فصل الشتاء:

الجزر الأحمر

يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين "أ" الضروري لتحسين عملية الرؤية، إلى جانب احتوائه على كمية كبيرة من الألياف التي تسهل عملية الهضم وتمنع الإصابة بالإمساك.يحافظ على لون الأسنان من الإصفرار، وعلى صحة القولون ويحفّز الغدد اللعابية على إنتاج المزيد من اللعاب، ممّا يمنع جفاف الفم، ويمنع الرائحة الكريهة للأنفاس.يعتبر مصدرًا لفيتامينات " ب2، ب6، ب1، ب3" الهامة لاتمام العديد من العمليات الحيوية في الجسم، كما أنه مصدر لمادة الليكوبين المهمة جداً للقلب والأوعية الدموية؛ حيث تعمل هذه المادة على منع تأكسد الدهون في الدم، ويحمي القلب.

البندورة "الطماطم"

تُعد مصدرًا لفيتامين "سي" و فيتامين "أ"، إضافة إلى الألياف والبوتاسيوم، ومن فوائدها المميزة قدرتها على مكافحة شيخوخة البشرة، إضافة إلى أهميتها في الوقاية من السرطان وأمراض القلب، كما تساهم بخفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

الفلفل الأحمر الحار

يُساهم بحماية الأوعية الدموية؛ لاحتوائه على مادة "الكابسايسين" المضاد للأكسدة والتي تمنحه مذاقه الحار، كما أن هذه المادة تعزز عملية الأيض وتحفز بعض المواد الكيميائية في الدماغ. كما أنه يساعد على إفراز هرمون السعادة "الأندروفين" في الجسم.

وتناول الفلفل الأحمر الحار يساعد على زيادة الشعور بالشبع وتثبيط الشعور بالجوع، وزيادة الطعم الحار يعني الحصول على كمية أكبر من الكابسايسين.

الشمندر "البنجر"

يحتوي على حمض الفوليك بكميات عالية والألياف الغذائية الهامة، ويعود لونه الأحمر الغامق إلى مادة البيتانين التي تعتبر من المركبات النباتية الثانوية والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة. ويزيد تناول الشمندر من مستوى الطاقة في الجسم ويخفض ضغط الدم ويقلل من آلام التهاب المفاصل.

الرمان

يحتوي على فيتامين "سي" الذي يزيد مناعة الشتاء خاصة في الشتاء ضد نزلات البرد والرشح، وفيتامين ب5 و أ، كما أنه مصدر لعدد من المعادن الضرورية للجسم مثل "البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد"

يعتبر الرمان وخاصة العصير منه غنيًا بعناصر هامة تعمل على مهاجمة الخلايا المسببة للسرطان، حيث تقضي عليها نهائيًا و يساعد على تقليل كوليسترول الدم الضار وزيادة إنتاج النافع منه.

أخيرًا، الملفوف الأحمر

يحمي من عسر الهضم والإمساك، ويساعد في تنقية الجسم من السموم؛ لاحتوائه على كميات كبيرة من الكبريت، ويحمي من هشاشة العظام لاحتوائه على الكالسيوم.

ويزيد من النشاط الذهني لاحتوائه على مادة "الانثوسيانين" وفيتامين "سي". كما أنه غني بحمض اللبنيك الذي يندر وجوده في الطعام والذي يعتبر هامًا جدًا في التخلص من الآم العضلات.