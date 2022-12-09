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القوات التركية تستهدف قرى في ريف الحسكة الشمالي الغربي

القوات التركية تستهدف قرى في ريف الحسكة الشمالي الغربي
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا، ان الجيش التركي جدد قصفه لقرى ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي مخلفا أضراراً مادية.   

العالم - سوريا

ونقل الزميل درين فضل عن مصادر أهلية قولها أن القوات التركية قصفت بالمدفعية قريتي تل اللبن والكوزلية الواقعتين جنوب الطريق الدولي “إم فور” غربي بلدة تل تمر، وقرية أم الخير إلى الشمال الشرقي من البلدة.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات المتكررة للقوات التركية والإرهابيين المدعومين منها، والقصف المستمر من قبلهم للمناطق السكنية بريف الحسكة الشمالي والشمالي الغربي، أدى إلى شلل شبه تام في الحياة اليومية للأهالي، وأشاع الذعر والخوف بين المدنيين، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي وقعت في البنى التحتية والأراضي الزراعية في تلك المناطق.

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القوات التركية تستهدف قرى في ريف الحسكة الشمالي الغربي