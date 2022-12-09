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وفد روسي يعرض على الجانب التركي انسحاب 'قسد' من 'عين العرب' و'منبج'

وفد روسي يعرض على الجانب التركي انسحاب 'قسد' من 'عين العرب' و'منبج'
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا نقلا عن مصادر تركية خلال تصريحات اعلامية لها قولها، ان وفدا روسيا عرض عليها، انسحاب مسلحي "قسد" مع اسلحتهم من عين العرب ومن منبج.

العالم - سوريا

واضاف الزميل حسام زيدان، ان العرض الروسي اقترح الإبقاء على قوات "الأسايش" بعد دمجمها بالمؤسسة الأمنية للدولة السورية.

كما ابلغ الوفد الروسي الجانب التركي موافقة "قسد" على المقترح شرط عدم حصول اجتياح تركي".

من جهته، قال الجانب التركي انه في حالة دراسة وبحث مقترحات الوفد الروسي ولا زال في مرحلة النقاش حولها.

وكانت ميليشيا "قسد" قد رفضت في الايام السابقة الوساطة الروسية والتي وصلت مطار القامشلي الدولي والمتمثلة بوفد روسي رفيع المستوى ترأسه ألكسندر تشايكو قائد القوات الروسية في سوريا، بغية وقف العملية العسكرية التركية الحالية، وقبل البدء بعملية عسكرية برية هذه المرة، وخسارة أراض سورية جديدة على حساب مصالح "قسد".

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