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وزير الخارجية الايراني: عملية تحريض الشباب والنساء الايرانيات التي يقوم بها بعض المسؤولين والأوساط الغربية اجراء غير بناء على الصعيد الدبلوماسي

الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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