65 ألف مصلِ يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى

العالم - فلسطين

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 65 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس وداخل أراضي عام 1948، والضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.

وأضافت أن قوات الاحتلال عرقلت منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، وصول المصلين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، عبر الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدينة عن الضفة المحتلة.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات وتأكيدا على إسلامية الحرم القدسي الشريف.

وتتواصل الدعوات لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك، ردا على دعوات الجماعات الاستيطانية لاقتحام المسجد خلال "عيد الأنوار" اليهودي الذي يبدأ في الثامن عشر من كانون الأول الجاري.