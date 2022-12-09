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وزير الخارجية الايراني: ألمانيا التي تعتبر أمنها القومي خطا أحمرا إلا انها تحرض على هذه الظواهر المشؤومة في ايران

الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

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