دعموش یکشف من يرفض التوافق والمسؤول عن تعطيل انجاز الاستحقاق الرئاسي؟

العالم - لبنان

واعتبر في خلال خطبة الجمعة : ان اميركا هي الاساس في عدم توافق ‏اللبنانيين رئاسيا، وتحريضهم على بعضهم، وتعميق الانقسامات والأزمات ‏في البلد، وهي تسعى لفرض رئيس يخدم المصالح الاميركية والاسرائيلية ‏في لبنان والمنطقة.‌‎ ‎

وشدد دعموش على "ان لبنان في حاجة الى انتخاب رئيس للجمهورية ينقذ البلد من ‏أزماته، ولا يثير قضايا وملفات خلافية تخدم "إسرائيل" وتزيد من ‏الانقسامات والازمات وتؤدي إلى الفتنة".‏

ورأى انه "في ظل عدم وجود أكثرية نيابية من فريقنا او من الفريق الاخر ‏قادرة على ايصال رئيس للجمهورية، ليس هناك من خيار أمام الكتل ‏النيابية للخروج من الفراغ الرئاسي سوى الحوار والتفاهم"‎ ‌‏.‏

واعتبر "ان المكابرة والعناد ومنطق التحدي لا ينتج رئيسا بل مزيدا من ‏الأزمات والفراغ".

‏وختم بالقول: الأولوية اليوم هي للحوار والتوافق، ومن لا يزال يرفض ‏الحوار عليه ان يقتنع بعد كل ما جرى في جلسات انتخاب الرئيس ،انه ‏ليس قادرا على القيام باي شيء بدون توافق، ومن يرفض التوافق هو الذي ‏يتحمل مسؤولية تعطيل انجاز هذا الاستحقاق وإطالة أمد الفراغ، وليس من ‏يضع ورقة بيضاء لإفساح المجال أمام تفاهم اللبنانيين مع بعضهم ‏للوصول الى قواسم مشتركة ".‏