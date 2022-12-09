دعموش یکشف من يرفض التوافق والمسؤول عن تعطيل انجاز الاستحقاق الرئاسي؟

العالم - لبنان
واعتبر في خلال خطبة الجمعة : ان اميركا هي الاساس في عدم توافق اللبنانيين رئاسيا، وتحريضهم على بعضهم، وتعميق الانقسامات والأزمات في البلد، وهي تسعى لفرض رئيس يخدم المصالح الاميركية والاسرائيلية في لبنان والمنطقة.
وشدد دعموش على "ان لبنان في حاجة الى انتخاب رئيس للجمهورية ينقذ البلد من أزماته، ولا يثير قضايا وملفات خلافية تخدم "إسرائيل" وتزيد من الانقسامات والازمات وتؤدي إلى الفتنة".
ورأى انه "في ظل عدم وجود أكثرية نيابية من فريقنا او من الفريق الاخر قادرة على ايصال رئيس للجمهورية، ليس هناك من خيار أمام الكتل النيابية للخروج من الفراغ الرئاسي سوى الحوار والتفاهم" .
واعتبر "ان المكابرة والعناد ومنطق التحدي لا ينتج رئيسا بل مزيدا من الأزمات والفراغ".
وختم بالقول: الأولوية اليوم هي للحوار والتوافق، ومن لا يزال يرفض الحوار عليه ان يقتنع بعد كل ما جرى في جلسات انتخاب الرئيس ،انه ليس قادرا على القيام باي شيء بدون توافق، ومن يرفض التوافق هو الذي يتحمل مسؤولية تعطيل انجاز هذا الاستحقاق وإطالة أمد الفراغ، وليس من يضع ورقة بيضاء لإفساح المجال أمام تفاهم اللبنانيين مع بعضهم للوصول الى قواسم مشتركة ".