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الرئيس العراقی يدعو لحسم ملف النازحين وعودتهم إلى مناطقهم

الرئيس العراقی يدعو لحسم ملف النازحين وعودتهم إلى مناطقهم
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس العراقی عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، الى حسم ملف النازحين وعوتهم الى مناطقهم.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للرئيس العراقی في بيان، إن الأخير "استقبل في قصر بغداد، رئيسة جمهورية هنغاريا كاتالين نوفاك".

وأضاف البيان، انه "خلال اللقاء، جرى بحث آليات تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وأعرب رئيس الجمهورية عن تطلّع العراق لتمتين علاقات الصداقة مع جمهورية هنغاريا، وإدامة التنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم الشعبين الصديقين".

وبحسب البيان، تحدث الرئيس عن "الوضع الأمني في العراق الذي شهد تطوراً كبيراً نتيجة تضحيات العراقيين التي قدمت من أجل بلدهم، كذلك تعاون الأصدقاء ومساندتهم للقوات الأمنية". وأكد على "ضرورة تضافر الجهود المشتركة في تقديم العون للنازحين الذين تضرروا بفعل المجاميع الإرهابية، والإسراع في حسم هذا الملف وتأمين عودتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها وإعمارها".

وأشارت الرئيسة كاتالين نوفاك إلى "العلاقات القوية التي تربط البلدين"، معربة عن "تطلع بلدها لتعزيزها وتوسيع آفاق التعاون وبما يصبّ في مصلحة البلدين الصديقين. وأكدت على "أهمية عودة العراق إلى لعب دوره الحيوي في المنطقة والعالم". مشيرةً إلى "التحسن الأمني الذي شهده"، فيما جددت "موقف بلادها الداعم لجهود العراق في الحفاظ على استقراره وأمنه".

كما تطرق الحديث إلى التعاون الثقافي القائم بين العراق وهنغاريا، حيث أكد الرئيسان على "أهمية تطويره وبما يعزز علاقات الصداقة الثنائية. وأشارت رئيسة هنغاريا في هذا السياق إلى "الطلبة العراقيين الذين يدرسون هناك وحرص حكومة بلادها على توفير كل سبل النجاح لهم. ودعا رئيس الجمهورية إلى "زيادة أعداد الطلبة العراقيين في هنغاريا لإكمال الدراسات العليا وتوفير الأمن والسلامة لهم، بالإضافة إلى فتح خط طيران مباشر بين بغداد وبودابست".

ووجهت الرئيسة نوفاك خلال اللقاء، دعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة هنغاريا. وقدم شكره على الدعوة، وفقا للبيان.

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