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أذربيجان تخطط لفتح سفارة لها في الأراضي المحتلة

أذربيجان تخطط لفتح سفارة لها في الأراضي المحتلة
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

ذكر موقع "i24NEWS" العبري أن أذربيجان ستكون الدولة التالية التي ستفتح سفارة لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الرغم من أنها ليست مرتبطة باتفاقات "أبراهام" التطبيعية.

العالم - أسيا والباسفيك

وبحسب الموقع، كيان الاحتلال لديه سفارة في العاصمة الأذربيجانية باكو، ولكن على الرغم من العلاقات مع "تل أبيب" لمدة ثلاثة عقود، فإن أذربيجان لم تفتتح سفارة لها حتى الآن.

وفي الشهر الماضي، أعلنت حكومتها أنها ستفتح قريبًا سفارة في "تل أبيب"، وفي الأسبوع الماضي وقع رئيسها إلهام علييف أمرًا لتنفيذ ذلك.

وفي السياق، قال رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية في أذربيجان فريد شفييف: "أولًا وقبل كل شيء، إنها الخطوة "المنطقية" التالية في علاقاتنا الثنائية.. لدينا علاقات اقتصادية وعسكرية واسعة جدًا، ومنذ قرون كانت هناك علاقة بين "الشعبين" اليهودي والأذربيجاني"، حسب تعبيره.

وافتتحت أذربيجان مكتبًا تجاريًا في "تل أبيب" في عام 2021 ومكتبًا للسياحة في وقت سابق من هذا العام.

والشهر الماضي، التقى وزير الحرب الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس علييف في أذربيجان.

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