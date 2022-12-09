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ا ف ب: بوتين يهدد الدول الغربية بـخفض إنتاج النفط بسبب تحديد سقف لسعر الخام الروسي

الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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