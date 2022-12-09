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انفجار عبوة ناسفة بطقم عسكري في محافظة 'أبين' المحتلة

انفجار عبوة ناسفة بطقم عسكري في محافظة 'أبين' المحتلة
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الجمعة، أثناء مرور طقم عسكري شرق مدينة مودية بمحافظة أبين جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

العالم- اليمن

وأفادت مصادر إعلامية تابعة للعدوان ب"انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور طقم "للحزام الأمني" التابعة للإمارات بمفرق القوز في مودية ما تسبب بسقوط جرحى".

إلى ذلك هز انفجار عنيف، مساء الخميس، منطقة الكبار في محافظة الضالع المحتلة، استهدف سيارة مسؤول معين من قبل العدوان.

وذكرت مصادر إعلامية تابعة للعدوان أن" الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت في سيارة ما يسمى مدير جهاز الأمن السياسي بالمحافظة عبدالقوي الزبير الشعيبي وهي متوقفة أمام منزله في قرية الكبار، ما تسبب في احتراق السيارة بالكامل وسيارة أخرى في ذات المكان، دون ذكر تفاصيل عن عدد الضحايا".

يأتي ذلك في سياق الفوضى الأمنية التي تشهدها المناطق المحتلة في ظل الصراع بين أجنحة ومليشيات العدوان وانتشار الجماعات المسلحة بمختلف مسمياتها.

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