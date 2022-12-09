تدشين فعاليات بمناسبة 'الذكرى السنوية للشهيد' في عدة محافظات يمنية

العالم- اليمن

وفي الافتتاح أكد محافظ لحج أحمد جريب، ومعه المشائخ والاعيان والشخصيات الاجتماعية والتربوية وقيادات عسكرية وأمنية" السير قدماً على نهج الشهيد في الجهاد في سبيل الله".

وأشارت الكلمات في الافتتاح إلى" عظمة الشهداء الابطال ومكانتهم السامية في نفوس واعماق ووجدان الشعب اليمني الذين ضحوا بدمائهم الزكية للدفاع والذود عن حياض الوطن".

ودعت إلى" أهمية استلهام الدروس واخذ العبر من هؤلاء الشهداء العظماء ورعاية اسرهم والاهتمام بهم وترسيخ مبدأ الجهاد في سبيل الله".

في سياق متصل نظمّت بمديرية عبس محافظة حجة اليوم الجمعة، فعالية ثقافية لمديريات تهامة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد 1444 هـ.

وأكدت كلمات الفعالية" أهمية السير على درب الشهداء وتقديم الغالي والنفيس حتى تحقيق النصر المؤزر".

وأشارت إلى"أهمية استلهام الدروس والعبر من تضحيات الشهداء وبطولاتهم والاهتمام بأسر الشهداء وفاءً وعرفاناً بتضحيات الشهداء الذين قدّموا أرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين."

عقب ذلك افتتح وكيل المحافظة الدكتور طه الحمزي، ومدير مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة فايد الملاهي" معرض الشهيد أبو هادي عجار وذلك في إطار الذكرى السنوية للشهيد."

واطلع الدكتور الحمزي والملاهي ومديرو المديريات على محتويات ومكونات المعرض من مجسمات متنوعة.

وثمن وكيل المحافظة "تضحيات الشهداء في سبيل الله والدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية"، مؤكداً" أهمية الاهتمام بأسر الشهداء وتفقد احتياجها وأحوالها".

وفي نفس السياق افتتحت في مديريات قطابر وغمر وشدا بمحافظة صعدة، اليوم الجمعة، معارض لصور الشهداء، في إطار فعاليات الذكرى السنوية للشهيد 1444هـ.

حيث افتتح مستشار المحافظة صالح شرمة، ومدير مديرية قطابر حسن خرصان،معرض صور شهداء مديرية قطابر"، فيما افتتح مدير مديرية غمر حسين التجارة،" معرض صور شهداء المديرية، وزاروا روضة الشهداء".

وفي مديرية شدا افتتحت قيادة السلطة المحلية "معرض صور شهداء المديرية"، مؤكدة على" أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد للتذكير بتضحيات الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله".