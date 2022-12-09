شاهد.. بوتين يتوعد بمحو أي دولة تهاجم روسيا

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل، لا يختلف اثنان على الدور الغربي الهدام والمسعر للحرب في اوكرانيا عبر وسائل عدة اهمها اضعاف روسيا واطالة امد الحرب وتحريض الاوكرانيين على رفض التفاوض مع موسكو.

ومن تلك المنطلقات تأتي مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اكد أن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع عالمي محتمل.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تتزايد احتمالات الصراع في العالم بسبب محاولات الغرب الحفاظ على دوره في الهيمنة بأي وسيلة ويعتمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي. الغرب حول أوكرانيا إلى مستعمرة ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع".



ربما هي اهم اوجه الدعم الكبير والمفتوح من الغرب لكييف. فالغرب استغل موارد أوكرانيا لعدة سنوات دون خجل، و شجع الإرهاب في دونباس كما شجع الإبادة الجماعية بحق سكان اهالي الاقليم بحسب الرئيس الروسي.

بوتين اشار الى ان الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية دمرت فعليا بنية الاستقرار الاستراتيجي التي تم بناؤها على مدى عقود، وتعمل بقوة على توسيع جغرافية توسع الناتو.

بوتين توعد بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض. وقال إن الأسلحة الروسية المتقدمة التي تفوق سرعة الصوت ستضمن لروسيا الرد بقوة إذا تعرضت للهجوم.



ومن تلك التوجهات الغربية يبدو الدعم العسكري المباشر لكييف، لكن التداعيات المباشرة للتورط الغربي كانت سريعة على مخازن الاسلحة في الدول الاوروبية، حيث اشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد "جوزيب بوريل" الى أن الحرب في اوكرانيا استنزفت مخزونات الاسلحة لدى الاتحاد ،واظهرت افتقاره لقدرات حيوية في الدفاع عن حدوده.



ونتيجة لذلك بدأ مخزون الذخيرة في التراجع بمختلف أرجاء القارة، ويمكن القول إن التحالف دخل متأخرا في سباق مع الزمن لإعادة تشكيل صناعات الأسلحة استعدادا لمستقبل من الحروب البرية مرتفعة الحدة، وذلك بعد سنوات من التركيز على الذخائر “الذكية” المخصصة لعمليات مكافحة الإرهاب، كما يقول تقرير لموقع ديفينس نيوز الأميركي.