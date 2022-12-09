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العميد الهامي:

ايران ضمن الدول الرائدة في العالم من حيث معدات الدفاع الجوي

ايران ضمن الدول الرائدة في العالم من حيث معدات الدفاع الجوي
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

قال نائب قوة الدفاع الجوي للجيش، ان في مجال تصنيع واستخدام معدات الدفاع الجوي، نحن اليوم من بين الدول الرائدة الأولى في العالم بفضل جهود الخبراء والعلماء المحليين.

العالم- ايران

واضاف نائب قوة الدفاع الجوي للجيش العميد علي رضا الهامي أن بلادنا قامت بالعديد من الأنشطة والتطورات في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا، خلال سنوات ما بعد الثورة.

وتابع : بفضل جهود الخبراء والعلماء المحليين، نحن من بين الدول القليلة الرائدة في العالم، وخير مثال على هذه الأنشطة المثمرة تحديث نظام باور 373 بعيد المدى، وحققنا القدرة على تدمير الأهداف على مدى أكثر من 300 كيلومتر.

وأشار العميد الهامي إلى حرب الأعداء الهجينة، وأضاف: إن الهدف من الحرب الهجينة التي يتم تنفيذها ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية هو تهميش هذه التطورات وإنكار هذه النجاحات.

وذكر أنه بسبب الظروف الجغرافية والسياسية والموارد الخاصة، لطالما كانت إيران العزيزة هدفًا للجشع والهجمات من قبل المتعجرفين في العالم.

وتابع: الضربات التي لم تستطع تدميرنا جعلتنا بالتأكيد أقوى، بفضل الباري تعالى وبقيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية الايرانية سيد علي الخامنئي(مدظله العالي)، مررنا بالعديد من التقلبات، وننتظر مستقبل مشرق للشعب الإيراني.

وفي هذا المجال بذلت قوات الدفاع الجوي قصارى جهودها لمواجهة التهديدات الجديدة من خلال الاعتماد على الموظفين الخبراء والملتزمين والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

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العميد الهامي: ايران ضمن الدول الرائدة في العالم من حيث معدات الدفاع الجوي