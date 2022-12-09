'السيسي' يحذر من عواقب أزمة الغذاء ويدعو إثيوبيا للانخراط في حل دائم لقضية 'سد النهضة'

العالم- مصر

ودعا السيسي إلى" إقامة نظام عالمي أكثر عدالة، والعمل على تعزيز النظام التجاري ليكون أكثر شفافية".

وأضاف السيسي في كلمته أمام القمة العربية - الصينية أن "الأزمات أثقلت كاهل دولنا وموازناتها مما يتطلب حوكمة الاقتصاد الدولي ليكون أكثر عدالة".

وقال إن "التقارب في الرؤى مع الصين يشجعنا على المزيد من التنسيق إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية"، لافتا إلى أن "هذه القمة هي نقطة انطلاق جديدة للتعاون العربي الصيني".

وتابع "الدول المجتمعة اليوم أسست الحضارة الإنسانية، الحضارة العربية والإسلامية تلاقت مع الحضارة الصينية على قاعدة راسخة من التواصل الإنساني"، مؤكدا أن السياسات الصينية المتوازنة تجاه قضايانا "محل تقدير واحترام بالغين في العالم العربي".

وتطرق الرئيس المصري إلى واحدة من أهم التحديات التي تواجه بلاده، وهي أزمة سد النهضة، داعيا إثيوبيا إلى "الانخراط في حل القضية".

وقال السيسي "الأمن المائي يشكل تهديدا وجوديا ويجب وضع القضية على رأس أولويات التعاون، وأدعو إثيوبيا إلى الانخراط في حل دائم لقضية سد النهضة".