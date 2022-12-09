حزمة مساعدات أميركية عسكرية بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا

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ومن المتوقع أيضاً، بحسب المصادر المطلعة والوثيقة، أن تضم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الحزمة قذائف لمنظومة "هيمارس" الصاروخية التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، وذخيرة من عيار 155 مليمتراً، وعربات عسكرية من طراز "هامفي"، ومولدات كهربائية.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على حزمة المساعدات، وأحجم متحدث باسم مجلس الأمن القومي عن التعقيب. ويمكن أن يتغير حجم حزم المساعدات ومحتوياتها حتى يوقعها الرئيس.

وقال مسؤول كبير في البنتاغون، في تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ من أهداف تكثيف الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا تقليص إمدادات كييف من الدفاعات الجوية والهيمنة على الأجواء فوق البلاد.

وأرسلت الولايات المتحدة أنظمة "هيمارس" المتطورة المضادة للطائرات إلى أوكرانيا، وهي تشغلها منذ بضعة أسابيع.

وأعلنت واشنطن أيضاً، في وقتٍ سابق، أنّها سترسل صواريخ اعتراضية من طراز "هوك". كذلك، أرسل حلفاء الولايات المتحدة أنظمة دفاع جوي.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، أرسلت الولايات المتحدة ما تبلغ قيمته نحو 19.1 مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى كييف.

وصوّت المشرعون الأميركيون، أمس الخميس، على منح أوكرانيا مساعدات أمنية إضافية العام المقبل بقيمة 800 مليون دولار على الأقل.