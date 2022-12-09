الشيخ يزبك: أي رهان على غير اللبنانيين هو رهان على سراب

العالم - لبنان

وشدد خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك شرق لبنان، على ضرورة التلاقي والتوافق والتوجه بمسؤولية إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون أهلًا للإنقاذ والحفاظ على قوة لبنان، لا يفرط بحبة تراب ولا ذرة ماء من أرضه ومياهه، ولا بحق من حقوقه، قادر على التعاون مع حكومة إصلاح وانقاذ، والانسجام مع المجلس النيابي لتشريع القوانين والمراقبة، وبإحياء المؤسسات الثلاث، وبذلك تتحقق المعافاة من كل ما أصاب الوطن"، مؤكدًا أن اللبنانيين قادرون على صنع ذلك بأنفسهم.

أضاف: مات أصحاب الحياء والشيم والشهامة، ولكن المستسلم للذل لا يمكن أن يشعر بالكرامة. هؤلاء لا تحركهم استغاثة شعب، وامرأة مسلمة قالت وامعتصماه حرّكته، لم يقرأوا تاريخًا أو قرأوا ولكن وجدوا أن طريق العز والكرامة مكلف فارتضوا طريق الذل".

وختم الشيخ يزبك مؤكدا أن الأمل لا يفقد بالشعوب الرافضة للذل التي رفعت علم فلسطين على مرأى من العالم، وإهداء الفوز المغربي بالمباراة في قطر إلى فلسطين. والقدس باقية بأبطالها ومقاوميها تتحدى العدو الصهيوني بالدماء التي ستجرف الكيان إلى مزابل التاريخ وما ذلك ببعيد.