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رئيسي يوجه رسالة الى مؤتمر المسلمين الروس

رئيسي يوجه رسالة الى مؤتمر المسلمين الروس
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله ابراهيم رئيسي رسالة الى مؤتمر المسلمين في روسيا اكد فيها ان الامكانيات الهائلة للدين الاسلامي والمذاهب الموجودة في هذا البلد المتحضر يبشر بوجود مجالات للتعاون والتآزر في مستقبل مشرق.

العالم- ايران

وأكد رئيسي في هذه الرسالة التي تلاها أمام المؤتمر ممثله في هذا المؤتمر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وحسب ارشادات سماحة قائد الثورة الاسلامية ومبادئ العزة والحكمة والمصلحة، تدعو دوما الى الاهتمام بامكانيات الدين الاسلامي في روسيا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وهي لن تألوا جهدا في المساهمة والتعاون من اجل ذلك.

واعتبر رئيس الجمهورية ان روسيا تشكل اليوم أنموذجا ناجحا لحوار الاديان الابراهيمية والمذاهب الاسلامية والذي تبلور في العلاقات الوطيدة بين الكنيسة الارثوذكسية والمفتين من اهل السنة وبين المراكز الدينية والعلمية في ايران الاسلامية، ومن بركات هذه العلاقات بين المذاهب تبلور الفهم المشترك بين روسيا وايران ازاء القضايا العالمية وخاصة قضية الارهاب ما ادى الى وحدة عمل البلدين في مكافحة داعش والتطرف المذهبي.

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رئيسي يوجه رسالة الى مؤتمر المسلمين الروس

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