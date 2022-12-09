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هل غياب رئيس الامارات عن القمتين 'العربية والخليجية' في الرياض بسبب خلاف مع السعودية؟

هل غياب رئيس الامارات عن القمتين 'العربية والخليجية' في الرياض بسبب خلاف مع السعودية؟
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

ذكرت مصادر خليجية مطلعة ان غياب محمد بن زايد رئيس الامارات عن القمتين الخليجية والعربية في الرياض بحضور الرئيس الصيني تشي جين بينغ ربما يعكس وجود خلافات بين الامارات والسعودية.

العالم- الإمارات

وقالت هذه المصادر ان" ترؤس حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، أصغر الامارات في الاتحاد، هو تأكيد على وجود هذا الخلاف الذي ما زالت أسبابه غامضة".

وجرت العادة ان يتولى محمد بن راشد المكثوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي هذه المهمة في حال غياب الرئيس بن زايد عن الحضور مثلما حدث في افتتاح قمة الجزائر العربية، وتصفيات كأس العالم في الدوحة.

المصدر : رأي اليوم

إختيار رؤساء وفود الدولة يعكس في معظم الأحيان سياسة الامارات وطبيعة علاقاتها قوة او ضعفا مع الدول المستضيفة للقمم او المناسبات الكبرى.

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هل غياب رئيس الامارات عن القمتين 'العربية والخليجية' في الرياض بسبب خلاف مع السعودية؟

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