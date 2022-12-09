هل غياب رئيس الامارات عن القمتين 'العربية والخليجية' في الرياض بسبب خلاف مع السعودية؟

العالم- الإمارات

وقالت هذه المصادر ان" ترؤس حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، أصغر الامارات في الاتحاد، هو تأكيد على وجود هذا الخلاف الذي ما زالت أسبابه غامضة".

وجرت العادة ان يتولى محمد بن راشد المكثوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي هذه المهمة في حال غياب الرئيس بن زايد عن الحضور مثلما حدث في افتتاح قمة الجزائر العربية، وتصفيات كأس العالم في الدوحة.

المصدر : رأي اليوم

إختيار رؤساء وفود الدولة يعكس في معظم الأحيان سياسة الامارات وطبيعة علاقاتها قوة او ضعفا مع الدول المستضيفة للقمم او المناسبات الكبرى.