صدمة مونديال قطر؛ البرازيل تودع مونديال 2022

العالم - فار

مع إقصاء كل فريق وخسارته يتم استبعاد عدد كبير من النجوم من هذه المباريات ومن المؤسف حقاً مغادرة كل هؤلاء النجوم لمنافسات المونديال.

وفي اولى مباريات مرحلة ربع نهائي كأس العالم الفين واثنين وعشرين خسرت البرازيل أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

فقد خسر منتخب السيلساو الذي يتمتع بالخبرة الطويلة والعريضة والذي يحمل في جعبته الفوز بخمس بطولات في نهائيات كأس العالم، بشكل لا يصدق وخرجوا من منافسات المونديال وبات عليهم العودة إلى البرازيل.

منذ نهائيات كأس العالم الفين واثنين ومنذ أن فازت البرازيل ببطولة العالم، لم يكن هذا الفريق يتمتع بالظروف المناسبة ولم يصل إلى النهائي حتى في مونديال الفين واربعة عشر عندما كانت البرازيل الدولة المضيفة.

أما المباراة الاخری فأقيمت بين هولندا والأرجنتين والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 ثم بفوز رفاق ميسي في ركلات الترجيح.

واستضاف برنامج فار علی قناة العالم، اللاعب الايراني السابق، ميثم فلاحت بيشه لبحث حيثيات المباريات.

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