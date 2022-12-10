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امير عبداللهيان: إيران ترد على العقوبات والتدخلات

امير عبداللهيان: إيران ترد على العقوبات والتدخلات
السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان بان أميركا والدول الأوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا مخطئة حتما إذا اعتقدت أنها يمكنها أن تحصل على المزيد من التنازلات في المفاوضات عبر استخدام ادوات الضغط.

العالم - ايران

وكتب امير عبداللهيان على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني بخصوص محادثته الهاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل: نحن نرد على العقوبات والتدخلات. في الوقت نفسه ، نحن في الطريق إلى الخطوة الأخيرة من اتفاق جيد وقوي ومستديم.

واضاف: تحدثنا هاتفيا بطلب من بوريل لمدة 70 دقيقة. لقد قلت أخبر أميركا والدول الأوروبية الثلاث إذا كانوا يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على المزيد من التنازلات في المفاوضات بادوات الضغط ، فانهم مخطئون حتما. نحن نرد على العقوبات والتدخلات. في الوقت نفسه ، نحن في الطريق إلى الخطوة الأخيرة من اتفاق جيد وقوي ومستديم.

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