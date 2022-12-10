استدعاء السفير الألماني إلى وزارة الخارجية الإيرانية

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء ، أبلغت الجمهورية الإسلامية الايرانية السفير الالماني معارضتها الشديدة لاستمرار التدخل الألماني غير المقبول في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية وتم التأكيد عليه ، انه بينما تتخذ ألمانيا مواقف منافقة ضد الجمهورية الإسلامية بسبب إجراءاتها المشروعة المضادة للإرهاب والعنف، فانها (المانيا) تعتبر أمنها خطاً أحمر بسبب التطورات الداخلية الأخيرة فيها.

كما اعربت الخارجية الايرانية عن الاسف الشديد ازاء المعاملة الانتقائية والمزدوجة للمسؤولين الالمان بحيث يعتبرون الأعمال التخريبية جيدة للآخرين وضارة لبلدهم.

وفي جانب آخر من الاستدعاء ، تم التأكيد على ان سجل ألمانيا المظلم لدى الشعب الإيراني في تسليح الديكتاتور صدام بأسلحة الدمار الشامل الكيميائية ، والتي ادت إلى استشهاد وجرح الآلاف من المواطنين الإيرانيين الأبرياء، بمن فيهم مئات الفتيات الكرديات الايرانيات ومواكبة برلين للعقوبات الأمريكية غير الشرعية ضد الشعب الايراني، قد جعلت هذا البلد في موضع المساءلة أمام الشعب الايراني ولا يمكن لهذا البلد أن يعظ الشعب الايراني باحترام حقوق الإنسان.

من جانبه قال السفير الألماني إنه سينقل مذكرة الاحتجاج هذه إلى سلطات بلاده في أسرع وقت ممكن