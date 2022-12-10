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الضفة الغربية.. والسير على خطى غزة

السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

هل تسير الضفة الغربية على خطى غزة من حيث تكثيف عملياتها على قوات الاحتلال؟

العالم - مع الحدث

هل فتح مجاهدوها صورة في أوهام المشروع الصهيوني بالسيطرة عليها كمنطقة مساومة؟

ماذا عن مجازر مرتكبة في جنين ونابلس واللجوء الى أوسع ارهاب لمواجهة المقاومين؟

كيف تقرأ القيادة الصهيونية دعوات فصائل المقاومة لاستمرار التصعيد الثوري في الضفة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث في الشؤون الفلسطينية صالح أبوعزة، ومسؤول الدائرة الاعلامية في حركة المجاهدين مؤمن عزيز، والمختص بالشؤون الاسرائيلية جلال أبورمانة.

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