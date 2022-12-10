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الصين تكشف عن تطورات مقلقة في أوكرانيا بشأن السلاح

الصين تكشف عن تطورات مقلقة في أوكرانيا بشأن السلاح
السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

صرح المندوب الصيني لدى مجلس الأمن قنغ شوانغ، بأن كميات ضخمة من الأسلحة تم تقديمها لأوكرانيا، وهذا الأمر يثير القلق من احتمال تحول مسارها إلى الأيدي الخطأ.

العالم - آسيا والباسفيك

وأشار شوانغ، إلى وجود تقارير تفيد بأن جماعات مسلحة في الشرق الأوسط وإفريقيا، حصلت بشكل غير شرعي على أسلحة كانت مقدمة بالأساس كدعم لأوكرانيا.

وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بعنوان "عواقب التهريب المتزايد للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا في مناطق مختلفة من العالم على السلم والأمن الدوليين".

وأشار المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أن تهريب الأسلحة الموردة لنظام كييف، إلى دول ثالثة آخذ في الازدياد.

وأضاف نيبينزيا: "نسجل بعناية كل هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وستكون لها عواقب قانونية محددة على جميع المتورطين".

وأكد المندوب الروسي، على وجود تقارير عن نقل أسلحة من مستودعات في أوكرانيا إلى دول إفريقية، مشددا على أن بعض الأسلحة الممنوحة إلى أوكرانيا في السوق السوداء في بلدان بالشرق الأوسط.

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الصين تكشف عن تطورات مقلقة في أوكرانيا بشأن السلاح

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