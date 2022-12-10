الضفة الغربية تشهد حالة ثورية تفوق مقاومة الفصائل

العالم - خاص بالعالم

وقال عزيز في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان الشعب الفلسطيني أصبح اختار خيار المقاومة بكل مقوماته وما أوتي من قوة بفئاته المختلفة فهناك عمليات دهس، وهناك عمليات طعن وهناك عمليات بطولية مختلفة يخوضها أبناء الشعب الفلسطيني ذكور واناث وشباباً وشيوخاً ورجالاً ونساءاً.

وأوضح ان الحالة الثورية في الضفة الغربية، تمتد الی كل مناطق جنين، ونابلس، والخليل، ورام الله، واريحا والاغوار وباقي اماكن الضفة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 221 شهيدا بينهم 52 في قطاع غزة و165 في الضفة المحتلة، و4 من الداخل الفلسطيني، وتؤكد مصادر رسمية فلسطينية أن العام الجاري 2022 يسجل أعلى حصيلة من الشهداء منذ نهاية الانتفاضة الثانية.