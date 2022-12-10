مراسل العالم: تعنت كردي في خفض التوتر شمال شرق سوريا

العالم - خاص بالعالم

وأضاف الزميل حسام زيدان لنشرة أخبار قناة العالم إن الحديث اليوم عن مبادرة روسية كانت قد انطلقت إثر لقاء وفد روسي في أنقرة مع المسؤولين الاتراك والذي عرض خلاله انسحاب قوات ما تسمى بسورية الديمقراطية وقسد من منطقتي منبج وعين العرب باسلحتها الثقيلة والخفيفة والمتوسطة بالاضافة الى ذلك دمج ما تسمى قوات الآسايش مع القوات الامنية السورية في تلك المنطقة.

وأضاف إن مصادر كردية أكدت أن هذه الشروط مازالت قيد الدرس عند القيادات الكردية في شمال شرق سورية وأن التعنت مازال سيد الموقف.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...