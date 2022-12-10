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ظهور مقاتلين فلسطينيين ينبئ بفشل عملية كاسر الأمواج

السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث في الشؤون الفلسطينية صالح أبوعزة ان ظهور المئات من مقاتلي كتيبة جنين وكتائب القسام ولواء الشهداء في تشييع جثمان شهداء الضفة الغربية ينبئ عن فشل عملية كاسر الأمواج الاسرائيلية.

العالم - خاص بالعالم

وقال أبوعزة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان عرين الأسود أقامت أخيراً مهرجاناً تأبينياً للشهداء شارك فيه عشرات من مجاهدي عرين الاسود وكتيبة بلاطة، وقبل يومين كان هناك تشييع لجثامين 3 شهداء ارتقوا في جنين، حضر التشييع المئات من مقاتلي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، وعدد من كتائب القسام التابعة لحركة حماس، وعدد من لواء الشهداء التابع لكتائب الاقصی.

وأكد ان هذه المشاهد تنبئ عن فشل عملية كاسر الامواج الاسرائيلية التي انطلقت في آذار/ مارس وتنبئ بخيبة أمل لدی الاحتلال الاسرائيلي بأنه قد مارس عدد كبير من السياسات لإجهاض الانتفاضة الفلسطينية لكنه فشل في كبح جناحها.

وأوضح ان هذه المشاهد، أثبتت ان عدد المقاتلين في ازدياد وان المقاومة لاتزال مستمرة فلذا أي خطوات اسرائيلية قادمة ستواجه مقاومة فلسطينية تدافع عن حقوق الشعب ومقدساته وارضه.

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